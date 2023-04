Do Shark Tank para Gramado, Carol Paiffer compartilha cinco dicas para abrir o próprio negócio

evento que reúne mais de 10 mil pessoas e ocorre até sexta-feira (14), em Gramado, a empreendedora, investidora e uma das juradas do programa Shark Tank, Carol Paiffer, compartilhou dicas valiosas para quem está pensando em dar os primeiros passos no empreendedorismo. Em palestra no Palco Startups durante o primeiro dia da Gramado Summit,e ocorre até sexta-feira (14), em Gramado, a empreendedora, investidora e uma das juradas do programa Shark Tank, Carol Paiffer, compartilhou dicas valiosas para quem está pensando em dar os primeiros passos no empreendedorismo.



1. Não seja refém

Para Carol, a dica de ouro quando se fala em investimento e empreendedorismo, é não se deixar ser refém de apenas uma receita. “Essa cultura é muito forte aqui no Brasil, de só ter uma receita, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o comum é que as pessoas tenham, pelo menos, de três a quatro fontes de renda, assim, você nunca fica refém de uma só receita”, explica a investidora, que faz um paralelo com a crise decorrente da pandemia da Covid 19. “ Durante a pandemia, ninguém quebrou por causa do vírus, quebrou porque era refém de uma renda , de um gestor, de outras pessoas. Para não quebrar perante uma crise ou um novo concorrente forte no mercado, você precisa mudar esse cenário e se tornar multirreceitas”, sugere.

2. Gestão Financeira



Pode parecer muito óbvio, mas manter uma boa gestão financeira, tanto no negócio como na pessoa física, é o que vai fazer a diferença quando a necessidade - ou oportunidade, bater na porta, é o que garante a especialista. “O que mais fazemos no Brasil é empreender por necessidade. Está precisando de uma grana, então vai lá e vende uma trufa, um brigadeiro, mas a partir do momento em que tu tens controle do teu dinheiro, tu ganhas uma margem para empreender por oportunidade , esse é o chamado swing trade”, define. O termo se refere à distorção de preços, isto é, comprar uma oportunidade e vender depois. “As ações da Gol, por exemplo, durante a pandemia, estavam muito baixas, por isso é preciso ter caixa, ter uma gestão financeira em dia, para poder apostar nessas distorções, são elas que vão fazer vocês ganharem dinheiro”, indica.

3. Entenda o porquê

Outro ponto que pode ser a virada de chave para um negócio decolar é lembrar do porquê. Porque decidiu fazer o que faz, porque decidiu empreender e porque no ramo em que está. “Se for só para ganhar dinheiro, é só ir na bolsa, não precisa falar com ninguém, não precisa ter sócios, não precisa nem sair da cama, mas, se você vai empreender, tem que ter um porquê muito claro. Pense em porquê você faz o que faz todos os dias, qual a motivação para isso . Com essa resposta muito clara, é preciso vender esse porquê para o time, clientes e o mercado em geral”, aconselha.

4. Empreender não é solitário

Ao contrário do que pode ser um pensamento comum para alguns, nem todo concorrente precisa ser uma concorrência direta. De acordo com Carol, empreender é sobre estudar e aprender com os erros e acertos de outros , independentemente de ser um setor muito próximo ou muito distante daquele em que se está inserido. “É em um evento como esse que você encontra seus melhores amigos, as pessoas aqui estão vibrando na mesma essência que você, é aqui que você tem que fazer suas conexões, encontrar seus parceiros”, comenta.

5. O olhar para as franquias