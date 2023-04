Gramado Summit inicia com anúncio de maior aporte do governo do RS para inovação

Giovanna Sommariva e Isadora Jacoby, de Gramado



A sexta edição da Gramado Summit, feira de inovação e tecnologia que acontece na serra gaúcha, teve início nesta quarta-feira (12). A expectativa do evento é receber até sexta-feira (14), quando encerra a programação, mais de 10 mil visitantes de 21 estados do País. Neste ano, o evento ocupou todos os pavilhões do Serra Park, com sete palcos de conteúdo que contam com 385 palestrantes de diversos segmentos, além de uma feira de negócios com 500 expositores.

A abertura contou com a participação de, que falou sobre os desafios de comandar um grande evento focado em inovação. O CEO celebrou a marca de 10 mil pessoas inscritas no evento, número que representa 4 mil a mais do que a edição de 2022. Para Marcus, a grande novidade deste ano foi o Palco da Quebrada, espaço dedicado para o. “Entendi que meu papel enquanto empreendedor, enquanto Gramado Summit, é dar voz, fazer desse País um lugar melhor, e a favela é sinônimo de inovação, esperança e. A primeira startup brasileira é a favela, e o palco, este ano, é mais importante para mim que o palco principal”, garante. Ele também reforçou o compromisso do evento com a. Mais de 500 alunos de escolas públicas e estaduais estão participando das diferentes programações. “Nós só mudamos o mundo com educação. Essas escolas precisam estar em ambientes como a Gramado Summit para acessar conteúdos de qualidades”, acredita.Outra novidade é que, neste ano, pela primeira vez, o. Foram investidosno evento, que conta com espaço de 100 m² dedicado às diferentes inciativas inovadoras do setor público. “Não adianta a iniciativa privada crescer sozinha o tempo inteiro. Por isso, nesta edição, a Gramado Summit tem o palco de inovação para o setor público”, comemora Marcus.reforçou que o papel do Estado é garantir meios para que oslocais possam tornar suas iniciativas pujantes e inovadoras. "Não existe uma bala de prata que resolva a inovação. Não é da natureza do governo ser inovador, ele precisa estimular que a sociedade - cada indivíduo e no coletivo - seja inovadora. Não é o governo quem empreende, mas ele é fator fundamental para dar instrumentos para a inovação", pontuou o governador do Rio Grande do Sul, celebrando o aporte. "Éramos um Estado que, até pouco tempo, não pagava os salários em dia, não conseguia fazer investimentos robustos em infraestrutura e isso nos atrapalhava, inclusive, para sermos parceiros da Gramado Summit. Fico feliz que o governo do RS seja um, com os recursos que estamos aportando, e vamos ampliar. Já assumi esse compromisso. A participação do governo será maior no próximo ano para que a gente possa transformar esse evento nacionalmente e internacionalmente conhecido", anunciou o governadorNo primeiro dia de programação, passaram pelos palcos da Gramado Summit nomes como Edu Lyra, da, a influenciadora digital Pequena Lô, a surfista Maya Gabeira e, empresária e investidora do programa Shark Tank Brasil.