Cápsula onde cliente flutua por uma hora para relaxar é novidade em Porto Alegre

Giovanna Sommariva

03 Abril 2023

Com investimento de R$ 200 mil, a Refloat Therapy funciona por meio da privação sensorial, permitindo um maior estado de relaxamento

Foi depois de notar o sucesso que a terapia de flutuação faz nos Estados Unidos que o gaúcho Tiago Dimer, jornalista de formação, decidiu investir no negócio e abriu a Refloat Therapy em Porto Alegre. O modelo, que foi adotado por atletas como Tom Brady e Stephen Curry, promete, por meio da flutuação, auxiliar no relaxamento e reduzir problemas como estresse, ansiedade, pânico, fobias e estresse pós-traumático.A vontade de empreender acompanhou Tiago durante alguns anos até que, em março de 2023, os planos finalmente saíram do papel. “A ideia surgiu pela minha namorada, Tanize, que passou por um story no Instagram sobre a terapia e me encaminhou. Eu já estava querendo abrir um negócio há algum tempo, achei curioso e comecei a pesquisar. Vi que a maioria dos materiais eram em inglês, e sei que, muitas vezes, as coisas estouram lá e depois começam a chegar aqui no Brasil”, comenta sobre o primeiro contato com o projeto. Após muita pesquisa e um investimento de cerca de R$ 200 mil, a Refloat Therapy conta com uma cápsula de flutuação de 2,20 metros, que recebe 300 quilos de sal Epsom, rico em magnésio, responsável por produzir a salinidade da água, que altera a gravidade e faz com que a pessoa não afunde, apenas fique boiando. “Tanto o relaxamento na caixa, quanto o sal Epsom diminuem a produção do Cortisol, que é o hormônio do estresse, então ajuda muito nesses distúrbios relacionados à ansiedade, além de ser comprovado que oferece uma melhora expressiva no sono. Cada uma hora dentro da cápsula equivale a quatro horas de sono profundo”, garante Tiago.