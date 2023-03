Plataforma focada em mulheres pretende acelerar até 1 milhão de carreiras femininas

Giovanna Sommariva

31 Março 2023

A iniciativa tem quase dois anos de operação, e atua tanto com projetos internos para empresas e para empreendedoras individuais

A CEO da Todas Group, plataforma de aceleração de carreira de mulheres, Tatiana Sadala, participou de painel no segundo dia do South Summit Brasil, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. A carioca veio à capital gaúcha para participar do evento de inovação e aproveitou o momento para lançar o mais novo objetivo do grupo: a aceleração de 1 milhão de carreiras femininas nos próximos anos. A iniciativa tem quase dois anos de operação, e atua tanto com projetos internos para empresas, quanto com empreendedoras individuais. “Mulheres não crescem nas mesmas proporções que os homens profissionalmente, nem no Brasil, nem em nenhum outro país do mundo. Posições femininas de alta liderança no Brasil hoje ocupam apenas cerca de 30%. No mundo, são menos de 9% lideradas por mulheres”, compartilha Tatiana sobre o cenário atual, que a fez decidir investir no ramo em busca de mudar essa realidade. A Todas trabalha com três pilares principais: conteúdo próprio, tecnologia e comunidade. “Esses aspectos nos dão base para transformar a cara da liderança do nosso País e do mundo”, enxerga. “Hoje, o mundo corporativo mudou sua visão para o que é equidade. Em um primeiro momento, a diversidade e inclusão, em um geral, era uma pauta de viés social da empresa, hoje não, é muito mais que isso, é um vetor de potencializar e impactar negócios, e nossa missão é mostrar isso para cada vez mais empresas, acelerando carreiras de mais mulheres”, descreve Vanessa Guiel, gaúcha e head de vendas da Todas.