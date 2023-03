Vinícius Mitto: a história do bairro Auxiliadora

No retorno do especial GE nos Bairros, Vinícius Mitto traça uma perspectiva histórica sobre o Auxiliadora, na região central da Capital. Ao longo de 2022, ele contou a história dos bairros de Porto Alegre escolhidos pelos leitores do GeraçãoE. Agora, além de lembrar como o bairro se constituiu, ele compartilha uma dica de negócio para #explorar na região eleita pelos leitores e leitoras do GE em março.

LEIA MAIS > 17 lugares para conhecer no bairro Auxiliadora em Porto Alegre

Como tudo começou

Vinícius Mitto

Cortando a Estrada da Aldeia - hoje rua 24 de Outubro-, que ligava a capital à Freguesia dos Anjos, atual cidade de Gravataí, o bairro Auxiliadora é um dos mais nobres de Porto Alegre. Sua origem remonta as últimas décadas do século XIX, e seu desenvolvimento deu-se a partir da chegada das linhas de bonde e do loteamento organizado das ruas da região. Um das suas construções mais icônicas é a Igreja Nossa Senhora da Auxiliadora, maior templo católico construído nos últimos anos na Capital que é inspirada na Igreja de La Madeleine de Paris, na França.

Dica para conhecer no bairro