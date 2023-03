LISTA: Confira 10 opções de ovos de Páscoa diferentes em Porto Alegre

Desde os ovos tradicionais até as lembrancinhas para presentear, chocolate é o que não pode faltar na Páscoa. Neste ano, o feriado é comemorado no dia 9 de abril, e diversos empreendimentos de Porto Alegre prepararam um cardápio especial para a data, com versões para todos os gostos. Confira as dicas do GE:

1. Arte no chocolate

A Mandí Confeitaria, que já passou pelas páginas do Ovo de colher, coelhinhos de chocolate e ovos recheados , são algumas das opções disponíveis. Os doces partem de R$ 16,00 com as caixas de bombom e barras de chocolate. As encomendas podem ser feitas pelo Instagram (@mandi.confeitaria) ou pelo link https://bit.ly/40Jt29J. A Mandí Confeitaria, que já passou pelas páginas do GeraçãoE , é conhecida, segundo a proprietária, por entregar mais que um simples chocolate, mas uma obra de arte. O negócio preparou um cardápio de Páscoa que pode ser encomendado até o dia 6 de abril., são algumas das opções disponíveis. Os doces partem de R$ 16,00 com as caixas de bombom e barras de chocolate. As encomendas podem ser feitas pelo Instagram (@mandi.confeitaria) ou pelo link https://bit.ly/40Jt29J.

2. Ovo de cheesecake

Com a produção totalmente artesanal, o Jhonny & Julie Café está aceitando encomendas de Páscoa até o dia 5 de abril. Ovo de colher, ovo no pote, barra de chocolate e guirlanda de brownie são algumas das opções disponíveis, dando destaque para o ovo de cheesecake , doce que é uma das marcas do negócio. Os pedidos são feitos pelo WhatsApp (51) 98422-5500.

3. Delícias veganas

Se você está procurando doces artesanais e livres de ingredientes de origem animal para presentear alguém na Páscoa, a Açucarando oferece essas opções. Entre os ovos recheados, estão os sabores de maracujá, beijinho com creme de avelã, brigadeiro com brownie e cookies . Os pedidos podem ser feitos até o dia 5 de abril, pelo WhatsApp (51) 96546028.

4. Caixas de ovos de chocolate

Já pensou abrir uma caixa de ovos e encontrar chocolate? É isso mesmo que você vai encontrar na Rocambolo, que não ficou de fora e também montou um cardápio especial para a Páscoa. Caixas com biscoito e ovos recheados são alguns dos destaques , partindo de R$ 40,00. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 98524-4789 até o dia 2 de abril.

5. Barras recheadas

A doceria Paiê Quero Bolo também montou um cardápio exclusivo para a Páscoa, e as barras recheadas de R$ 70,00 são um dos destaques, com sabores de Red velvet, Brigadeiro, Torta de limão, Maracujá e Cookies com Nutella . Além das barras, os ovinhos recheados estarão disponíveis para encomenda até o dia 3 de abril. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (51) 99623-0008.

6. Ovo cremoso

Até na Páscoa pode ter aquele doce com gostinho de receita de vó, e os ovos cremosos da Vó Cuca são o exemplo disso. Partindo de R$ 74,90, os ovos se somam aos biscoitos decorados no cardápio de Páscoa. Os pedidos podem ser feitos até o dia 1 de abril. Além disso, na semana da Páscoa, a marca terá produtos à pronta-entrega na loja de acordo com a disponibilidade de produção. As encomendas podem ser feitas pelo contato (51) 8035-1691.

7. Páscoa dos sonhos



Além de torta especial de Páscoa, ovos recheados e de colher, box “Páscoa dos sonhos” , que conta com minidoces e bebida, a doceria Carolina Osório inclui nas opções um kit para a criançada colocar a mão na massa e se divertir na Páscoa. O kit custa R$ 76,00, e os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (51) 98133-7737 até 4 de abril.

8. Ovo Banoffe

Com banana, doce de leite, bolacha e chantilly, o ovo de banoffee é um dos destaque do cardápio de Páscoa que a doceria da Ana Santo Doce preparou. Além disso, há também a possibilidade de montar o seu próprio ovo recheado, escolhendo o tamanho, casca e até o recheio . Os ovos custam R$ 75,00 e R$ 115,00, de acordo com o tamanho. As encomendas podem ser feitas até o dia 6 de abril pelo WhatsApp (51) 99562-6737.

9. Páscoa zero açúcar

A Sou Zero, marca de doces sem açúcar, lactose e glúten, preparou um cardápio especial para ninguém ficar de fora e sem aquele docinho na Páscoa. Partindo de R$ 16,00, trufados, barra de chocolate e ovos recheados contemplam o cardápio. Os itens podem ser encomendados até o dia 1 de abril pelo WhatsApp (51) 99445-1629 ou Instagram (@souzero).

10. Latinha de doces