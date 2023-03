Há 22 anos, restaurante homenageia a história da imigração italiana em Garibaldi

páginas do GeraçãoE em 2017, em uma edição especial de inverno, e, de lá para cá, muita coisa mudou. Há mais de duas décadas operando como uma opção gastronômica e cultural para os moradores e turistas de Garibaldi, na serra gaúcha, a Osteria Della Colombina é um empreendimento familiar fundado por Odete Bettú Lazzari, 73 anos, em 2001. Hoje, ela toca o espaço ao lado das filhas Rosângela, Raquel, Roselaine e Raísa. O restaurante passou pelas, em uma edição especial de inverno, e, de lá para cá, muita coisa mudou.

Apesar do objetivo do espaço seguir o mesmo, homenagear a história da imigração italiana, agora, a trajetória das mulheres da família Bettú Lazzari também faz parte da decoração e temática da operação. "Estamos ampliando três partes da casa. Serão três ambientes temáticos, como se fosse a sala da família, o quarto da dona Odete e um quarto nosso, de crianças, com retratos, objetos, até o berço que todas nós utilizamos . Uma história mais recente, mas que também forma a Osteria", adianta Raísa. Além dos novos espaços, a empreendedora comenta que, nos últimos anos, o restaurante investiu muito em tecnologia, tanto na área da agricultura, quanto na cozinha. “Buscamos manter a originalidade, mas criamos novos produtos. Estamos com uma consultoria, elaborando novos pratos com receitas antigas da mãe. Também temos novos expositores para nossa linha de produtos, com geleias, capeletis congelados, sorvetes, para os clientes levarem um pouquinho da Osteria para casa”, pontua.

Sobre trabalhar ao lado da mãe e das irmãs, Raísa acredita que é justamente o fato de conhecer a personalidade de cada uma que faz com que o trabalho flua de forma leve. “Cada uma tem sua área definida, é responsável pelo seu setor, então nós nos somamos, acaba fluindo de uma forma leve. Claro que, às vezes, tem umas briguinhas, coisas de irmã, mas sempre passa rápido e quase nunca é relacionado ao trabalho”, admite a caçula da família, ressaltando que, por terem crescido junto com a Osteria, o amor pelo negócio surgiu, para todas as irmãs, de uma forma muito natural. “No início, eu era criança, mas minhas irmãs estavam fazendo suas formações em outras áreas. Acabamos nos envolvendo e ajudando, de uma forma ou de outra, mas cada uma veio no seu tempo, não foi uma obrigação”, destaca Raísa, responsável pela parte administrativa.

Mesmo aos 73 anos de idade, Odete ainda é a responsável por todos os preparos culinários da casa, mas, hoje, conta com o apoio da filha Raquel na cozinha. “Minha mãe tem uma energia por si só, ela que faz a gente se movimentar. É a mais experiente, mas é quem faz com que a gente esteja sempre se renovando, correndo atrás de novas oportunidades”, comenta Raísa, que ressalta a admiração que sente pela mãe. “Cada vez admiro mais a minha mãe por começar um negócio em uma região que só tinha a promessa de turismo, não era uma realidade ainda. Além da admiração, como empreendedora, ela me ensina muito, como tomar cuidado com as nossas iniciativas, decisões, mas, acima de tudo, a saber se reinventar durante as crises. Em uma perda, uma crise familiar, ela soube se reinventar através de um negócio, não só financeiramente, mas para a vida, como mulher e empreendedora”, define Raísa.