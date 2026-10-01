Viaduto Otávio Rocha fomenta cena empreendedora no Centro de Porto Alegre

, foi concebido para conectar as zonas Leste e Sul à região central de Porto Alegre, que até então ficava isolada pelo chamado morrinho. Idealizada no início do século XX, a obra só foi viabilizada em 1932, 18 anos após a primeira proposta. Desde então, a estrutura passou a cumprir uma função que vai além da mobilidade urbana, tornando-se parte da paisagem, da história e da vida cultural da Capital.