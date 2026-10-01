O Viaduto Otávio Rocha, conhecido popularmente como Viaduto da Borges, foi concebido para conectar as zonas Leste e Sul à região central de Porto Alegre, que até então ficava isolada pelo chamado morrinho. Idealizada no início do século XX, a obra só foi viabilizada em 1932, 18 anos após a primeira proposta. Desde então, a estrutura passou a cumprir uma função que vai além da mobilidade urbana, tornando-se parte da paisagem, da história e da vida cultural da Capital. Leia a matéria completa.
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Viaduto Otávio Rocha fomenta cena empreendedora no Centro de Porto Alegre
Após uma revitalização que durou mais de três anos, a região voltou a ganhar movimento com a presença de novos negócios
O Viaduto Otávio Rocha, conhecido popularmente como Viaduto da Borges, foi concebido para conectar as zonas Leste e Sul à região central de Porto Alegre, que até então ficava isolada pelo chamado morrinho. Idealizada no início do século XX, a obra só foi viabilizada em 1932, 18 anos após a primeira proposta. Desde então, a estrutura passou a cumprir uma função que vai além da mobilidade urbana, tornando-se parte da paisagem, da história e da vida cultural da Capital. Leia a matéria completa.
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