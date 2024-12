Com CEO da Reserva entre os palestrantes, evento discute o resgate do empreendedorismo gaúcho

o FLFeztival – Foi Lá e Feztival – um dos principais eventos de empreendedorismo e negócios do Rio Grande do Sul, será realizado no próximo sábado (7) -, no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre. O evento contará com palestras e painéis com grandes nomes do mundo dos negócios, onde s erão abordados três temas principais e fundamentais para o sucesso: saúde, relacionamento e trabalho. A temática da edição será o Resgate do empreendedorismo gaúcho.

Uma das atrações confirmadas é o empresário Rony Meisler, o cofundador e CEO da Reserva, renomada marca do mercado brasileiro de roupas, pioneira no uso de marketing digital e na construção de um relacionamento mais próximo com o cliente.

Além de Rony Meisler, o palco do FLFeztival contará com o filósofo, escritor best-seller e pesquisador Jacob Petry, o empresário 4x top global vendas Carlos Busch, o ex-atleta e influenciador Douglas Viegas e o empresário e produtor Pedro Sirotsky - que participará de um painel inédito com o podcast Pod Foi Lá e Fez que tem como hosts os idealizadores do evento.

LEIA TAMBÉM > Tecnopuc é reconhecido como segundo melhor parque científico e tecnológico do Brasil

O FLFeztival é realizado pelo Grupo FLF, dos empreendedores Danilo Azambuja, Rafael Sóbis e Raphaela Sefton. O grupo tem como objetivo fomentar e incentivar o empreendedorismo gaúcho, criando experiências que proporcionam conexões e geração de novos negócios. Além do fomento ao empreendedorismo e a economia do Estado, os empreendedores afirmam que o FLFeztival segue diretrizes da ONU, com ações que minimizam o impacto ambiental, social e educacional.

O FLFeztival será realizado no dia 7 de dezembro, das as 7h às 19h, no Salão de Atos da Pucrs, localizada na avenida Ipiranga, n° 6681, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento FLFeztival (www.flfeztival.com.br). Mais informações através do Instagram (@flfeztival).