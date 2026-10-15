Academia gaúcha foca em pessoas que não curtem treinos tradicionais e vai parar no Shark Tank

Com 10 anos de atuação no mercado fitness do Rio Grande do Sul, uma academia da Zona Sul de Porto Alegre foi parar no Shark Tank Brasil, reality show de negócios em que empreendedores apresentam suas propostas a investidores em busca de aporte financeiro. O que chama a atenção é o fato de não se tratar de uma empresa de um ramo tão inovador assim. A sacada da G3 Treinamento Personalizado foi focar em pessoas que não curtem treinos tradicionais.

A franquia gaúcha aposta em um modelo de treinamento físico personalizado, voltado a pessoas que não se identificam com as academias convencionais ou não encontram nos treinos genéricos em grupo uma alternativa adequada aos seus objetivos. A proposta é oferecer acompanhamento próximo dos alunos , com atenção às necessidades individuais e à evolução de cada pessoa, em que um professor atende, no máximo, quatro alunos por horário.

Em Porto Alegre, a marca possui duas unidades próprias, localizadas nos bairros Vila Nova, na Zona Sul, e Bela Vista, contabilizando cerca de 680 alunos no total . Fora da Capital gaúcha, a rede expandiu com unidades franqueadas em Caxias do Sul, na Serra, e em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Apesar de ainda não poder comentar muito sobre a participação no Shark Tank, Gilson Müller, um dos empreendedores do G3, afirma que o aporte financeiro solicitado aos investidores, conhecidos como “tubarões”, foi de R$ 500 mil por 15% de participação na franqueadora. Além do aporte, Müller destaca que a principal expectativa com o programa é a visibilidade para expandir o alcance e divulgar o trabalho.

“O nosso crescimento sempre foi orgânico. Sempre começamos as unidades do zero. A franquia foi uma saída que achamos para poder escalonar mais rápido. Fomos lá buscando uma visibilidade para ver se conseguimos alavancar a nossa expansão de franquia”, afirma.

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Na apresentação do programa, o empreendedor também compartilha que os dados divulgados foram focados na lucratividade das unidades matrizes, dado o curto período de operação das franqueadas até a gravação do episódio - realizado em maio, enquanto as franquias iniciaram as atividades em janeiro deste ano. “Nosso crescimento, principalmente nessa pós-pandemia, foi muito grande. Estamos crescendo em torno de 20% a cada ano”, destaca.

A participação no Shark Tank Brasil marca mais uma etapa na trajetória do G3, que busca ampliar sua presença no mercado. Para Müller, a oportunidade reforça as perspectivas de crescimento da empresa e o objetivo de consolidar a marca nacionalmente, com a meta de se tornar o maior estúdio de treinamento do Brasil. "Com essa possibilidade de estar no programa, vemos que estamos no caminho certo”, celebra a conquista.