Conta de luz mais cara, escala 6x1 e impactos na economia. O JC Te Lembra agora os principais destaques dos últimos dias para você terminar a semana bem informado.
A Justiça derrubou a liminar que suspendia a votação do projeto bilionário da CMPC no Rio Grande do Sul. Com isso, a Assembleia Legislativa pode voltar a discutir a proposta da fábrica de celulose em Barra do Ribeiro.
O prefeito Sebastião Melo arquivou o projeto que previa uma cobrança progressiva da taxa de iluminação pública. A proposta poderia elevar o valor mensal para até R$ 64,16.
A conta de energia dos gaúchos vai ficar mais cara. A Aneel confirmou nesta semana o reajuste médio de 20,16% nas tarifas da CEEE Equatorial. Os novos valores começam a valer neste domingo, dia 22 de novembro.
Em Brasília, o ministro Luiz Fux interrompeu o julgamento virtual no STF sobre a transição para o fim da escala 6x1. Com o pedido de destaque, o tema será analisado presencialmente pelo plenário da Corte.
O Senado concluiu a votação do pacote de ajuste fiscal do governo federal, que prevê uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027. Agora, o texto segue para análise na Câmara dos Deputados.
Os Estados Unidos incluíram o Brasil em uma lista de países sujeitos a novas restrições para a compra de chips avançados usados em data centers.
Ainda no cenário internacional, Trump, Xi Jinping e Putin tiveram uma reunião trilateral inédita. Os líderes tratam sobre a guerra na Ucrânia, o conflito no Irã e a negociação de um novo acordo sobre armas nucleares.
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