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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 20:59

Feira do Livro de Porto Alegre tem alta em vendas embalada por clima e novidades

Feira do Livro de Porto Alegre tem alta em vendas embalada por clima e novidades

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FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/JC
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A Feira do Livro de Porto Alegre chegou ao fim de mais uma edição e com alta em vendas e recorde de público. Clima e novidades levaram mais gente ao palco do evento, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital.

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