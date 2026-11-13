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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 19:41

JC acompanha o primeiro dia da Festuris em Gramado

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REPRODUÇÃO/JC
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O Jornal do Comércio acompanha a Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris). Um dos destaques de sexta-feira (13) foi o painel "O Corredor Cultural de R$ 1 bilhão que vai potencializar Porto Alegre, mediado por Susana Kakuta, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, e Liliana Cardoso, secretária de Cultura.

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