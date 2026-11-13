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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 14:08

Confira as dicas culturais do JC para o final de semana em Porto Alegre

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Confira as dicas culturais do JC para o final de semana em Porto Alegre

YouTube/Reprodução/JC
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O último fim de semana da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre movimenta a Agenda Cultural do Jornal do Comércio entre os dias 13 e 15 de novembro. Na Praça da Alfândega e no Clube do Comércio, a programação gratuita inclui oficina de criação de mini-livros, apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, sarau em homenagem aos 120 anos de Mario Quintana e o debate sobre o livro de cartas entre Erico Verissimo e Jorge Amado, além do show de Camila Balbuena no domingo.

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