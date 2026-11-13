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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 13:34

JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana com Mauro Belo Schneider

YouTube/Reprodução/JC
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O Banco do Brasil teve queda de 66,5% no lucro com perdas no agronegócio. Esse foi um dos principais assuntos da semana e, por isso, é destaque no JC Te Lembra, resumo de notícias do JC.

O ministro do STF Flávio Dino manteve 16 de dezembro como a data que termina com a escala 6x1 no Brasil.

Foi uma semana polêmica no setor de tecnologia: o CEO da Nvidia, fabricante de chips dos EUA, renunciou após suspeita de espionagem e as ações da empresa tiveram um tombo de 14%.

Líderes mundiais se reuniram na Turquia para debater mudanças climáticas na COP31. O presidente Lula e o governador Eduardo Leite marcaram presença.

O Senado aprovou o texto-base da proposta do governo federal para um ajuste fiscal com potencial de gerar economia de R$ 60 bilhões em 2027.

O Senado também aprovou a Medida Provisória das dívidas rurais, que ampliam possibilidades de acesso ao crédito. Ainda depende de sanção presidencial.

A inflação acumulada brasileira em 12 meses voltou a superar o teto da meta: está em 4,63% ao ano.

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