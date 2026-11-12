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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 21:09

Porto Alegre integra IA ao serviço 156

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A capital gaúcha inova com inteligência artificial no atendimento 156. A nova assistente virtual, Sol, está disponível para facilitar o contato dos cidadãos com a prefeitura, pelo WhatsApp, 24 horas por dia.

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