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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 21:37

Novo investimento da CPFL prevê R$ 14,7 bilhões no RS

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Novo investimento da CPFL prevê R$ 14,7 bilhões no RS

REPRODUÇÃO/JC
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O Grupo CPFL divulgou um investimento de R$ 14,7 bilhões no Rio Grande do Sul até 2030. Esta ação reflete a importância do Estado para suas operações de transmissão e distribuição de energia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pelo presidente da companhia, Gustavo Estrella, durante a inauguração oficial da nova sede da CPFL Transmissão no Tecnopuc, em Porto Alegre.

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