Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 21:44

Unisinos concede título de honoris causa a Edson Fachin

Unisinos concede título de honoris causa a Edson Fachin

nisinos concede título de honoris causa a Edson Fachin

REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Em discurso na Unisinos, o presidente do STF Edson Fachin defendeu a independência judicial e a modernização do sistema de Justiça para fortalecer a democracia. O ministro recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) sexta-feira, 6 de novembro.

Notícias relacionadas