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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 13:58

Falta de mão de obra gera "apagão" na construção civil gaúcha

Falta de mão de obra gera "apagão" na construção civil gaúcha

Falta de mão de obra gera "apagão" na construção civil gaúcha

YouTube/Reprodução/JC
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JC
JC
A falta de mão de obra gera um apagão no setor da construção civil gaúcha, segundo o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS). Uma preocupação do sindicato é com o envelhecimento dos profissionais e com o desinteresse dos jovens.

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