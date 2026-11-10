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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 08:31

Evento do JC debaterá oportunidades do RS nos últimos 4 anos

Evento do JC debaterá oportunidades do RS nos últimos 4 anos

Mapa Panorama

Reprodução/JC
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Um balanço dos desafios e oportunidades do Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos (2023-2026) será o tema do evento Mapa Econômico do RS - Panorama.
A apresentação será realizada no dia 30 de novembro, às 17h, em um painel no Teatro do Prédio 40 da Pucrs.
Além de uma síntese das 100 oportunidades mapeadas nas quatro temporadas do projeto, empresários e dirigentes compartilharão experiências de alguns desses projetos que já estão saindo do papel.
As inscrições para o evento já estão abertas. Mais informações no site e nos canais do JC nas redes sociais.

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