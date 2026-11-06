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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 21:43

Você tem ideia de qual é o tamanho da feira do livro de Porto Alegre?

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REPRODUÇÃO/JC
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A Praça da Alfândega, em Porto Alegre, voltou a ser recheada de livros, leitores e atividades culturais. São aproximadamente 8.000 m2 ocupados pela 62ª edição do evento. Ao todo, são 78 bancas distribuídas entre os setores geral, infanto-juvenil, além de espaços destinados à participação internacional. O evento ocorre até o dia 15 de novembro, com programação gratuita diariamente das 10h às 20h.

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