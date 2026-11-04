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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 19:27

Tempestades causam estragos em municípios gaúchos

Tempestades causam estragos em municípios gaúchos

Tempestades causam estragos em municípios gaúchos

REPRODUÇÃO/JC
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Mais de 20 mil pessoas foram impactadas pelas tempestades que atingiram o RS a partir da noite desta terça-feira (3). O balanço da Defesa Civil mostra um cenário preocupante em 84 municípios.

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