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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 13:00

Feira do Livro de Porto Alegre e AnimeXtreme fecham parceria e promovem desfile de cosplays

Feira do Livro de Porto Alegre e AnimeXtreme fecham parceria e promovem desfile de cosplays

Parceria inédita com AnimeXtreme marca primeiro domingo da Feira do Livro

YouTube/Reprodução/JC
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Uma parceria inédita com o AnimeXtreme marcou o primeiro domingo da Feira do Livro. A colaboração trouxe para a Praça da Alfândega uma programação voltada à cultura pop, mangás, quadrinhos, games e literatura fantástica. Além de painéis e bate-papos sobre cultura pop, games, animes e o mercado de HQs, cerca de 40 cosplayers participaram de um desfile competitivo.

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