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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 16:53

José Galló, ex-CEO da Lojas Renner: Como encantar consumidores do físico ao digital?

José Galló, ex-CEO da Lojas Renner: Como encantar consumidores do físico ao digital?

Minuto Varejo - jcast podcast com José Galló - ex-CEO Lojas Renner - encantamento de consumidores loja física a digital - vídeo

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Como encantar os consumidores em meio a uma profusão de canais: da loja física ao mundo digital? A pergunta foi lançada no episódio 72 do Jcast do Minuto Varejo a um dos veteranos do varejo gaúcho e brasileiro, que comandou transformações na Lojas Renner e agora coloca a lupa em empresas inovadoras, como investidor.

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