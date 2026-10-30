JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

Parece história de ficção: Lula foi reeleito presidente do Brasil em virada do 1º ao 2º turno e Flávio Bolsonaro, seu rival, se muda para os EUA com a família.
Esse é o JC Te Lembra, resumo de notícias da semana do Jornal do Comércio, gravado aqui da Feira do Livro, que começou hoje e segue até o dia 15.
Os desdobramentos das eleições dominaram o noticiário. A Bolsa de Valores desabou após a vitória do petista e teve que acionar o circuit breaker, algo que não ocorria desde 2020.
Aqui no Rio Grande do Sul, o governador eleito, Luciano Zucco, anunciou os primeiros nomes do seu secretariado.
No exterior, teve eleição também em Israel. O resultado, que pode levar meses para sair, deve definir o destino de Benjamin Netanyahu.
O Banrisul retomou o patrocínio do Inter e do Grêmio na reta final do Brasileirão.
O feriadão de Finados, a partir dessa sexta-feira, levará mais de 1,2 milhão veículos às estradas gaúchas.
E você reparou nesse nosso novo colega? A partir de hoje você verá nosso novo microfone aqui nas redes. Continua nos acompanhando por aqui e em jornaldocomercio.com
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!