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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 08:36

Veja 3 destaques do Oracle AI e NetSuite World 2026

Veja 3 destaques do Oracle AI e NetSuite World 2026

Veja 3 destaques do Oracle AI e NetSuite World 2026

YouTube/Reprodução/JC
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JC
JC
Direto de Las Vegas, a colunista do Mercado Digital, Patricia Knebel, traz os principais destaques apresentados pelos co-CEOs da Oracle, Mike Sicilia e Clay Magouyrk, durante o Oracle AI e NetSuite World 2026.

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