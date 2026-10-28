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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 12:33

Cerimônia reconhece melhores empresas para trabalhar no RS

Cerimônia reconhece melhores empresas para trabalhar no RS

Cerimônia GPTW

Reprodução/JC
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Veja como foi a cerimônia da Great Place to Work (GPTW) em Porto Alegre na noite desta terça-feira (28). Foram reconhecidos os melhores locais para trabalhar no Rio Grande do Sul. 

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