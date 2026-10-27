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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:55

Como a inteligência artificial e os agentes autônomos estão transformando os sistemas ERP?

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Como a inteligência artificial e os agentes autônomos estão transformando os sistemas ERP?

YouTube/Reprodução/JC
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Diretamente de Las Vegas, durante o Oracle AI e o Net Suite World, a colunista do Mercado Digital, Patricia Knebel, conversou com Amanda Vidmontas, diretora de vendas e renovações da Oracle NetSuite para a América Latina, sobre a evolução dos sistemas ERP na era da inteligência artificial e dos agentes autônomos. 

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