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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 21:18

Entenda o que é o circuit breaker e como funciona o mecanismo

Entenda o que é o circuit breaker e como funciona o mecanismo

Entenda o que é o circuit breaker e como funciona o mecanismo

REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
A reeleição de Lula provoca o acionamento do circuit breaker na Bolsa nesta segunda-feira (26), primeira vez desde 2020. O resultado eleitoral impactou as expectativas do mercado financeiro, gerando uma reavaliação nas projeções econômicas. Entenda o que é e como funciona o mecanismo.

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