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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 11:09

Santa Maria não consegue reter quase 70% de formados na UFSM

Santa Maria não consegue reter quase 70% de formados na UFSM

Santa Maria não consegue reter quase 70% de formados na UFSM

Gabriel Margonar/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
Um levantamento da UFSM revela que 68,4% dos egressos com emprego formal deixam Santa Maria após a formatura. A cidade, conhecida por sua capacidade de formação, enfrenta desafios para reter essa mão de obra qualificada. A remuneração média dos egressos que trabalham fora do Rio Grande do Sul é de 4,8 salários mínimos, enquanto no estado é de 3,1. Segundo o professor Daniel Coronel, a economia local ainda não oferece remuneração compatível com a formação dos profissionais. Confira no vídeo de Gabriel Margonar, especial para o Cidades.

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