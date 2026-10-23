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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 19:50

JC fará cobertura especial no domingo de eleições

JC fará cobertura especial no domingo de eleições

JC fará cobertura especial no domingo de eleições

REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
Neste domingo (25), o Jornal do Comércio realiza a cobertura do segundo turno das eleições 2026 no on-line, no jornal impresso e nas redes sociais. Nossos repórteres estarão nas ruas acompanhando o dia de votação, e os resultados, dados e checagens serão divulgados em tempo real. Acompanhe.

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