JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana com Giovanna Sommariva

A eleição presidencial entra na reta final. Com Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados nas pesquisas, o clima é de disputa acirrada a poucos dias do segundo turno.
O último debate entre os candidatos à presidência da República está marcado para esta sexta-feira na TV Globo, logo após o Jornal Nacional.
O Rio Grande do Sul deu um passo importante para receber o maior investimento privado já anunciado no Estado. A Fepam concedeu licença prévia para o Projeto Natureza, da CMPC, que prevê um investimento de R$ 27 bilhões e uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro.
Na economia gaúcha, a Cotribá aprovou a liquidação extrajudicial, mas manteve as atividades. A cooperativa enfrenta uma crise financeira, com dívidas de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.
Caxias do Sul esteve movimentada na semana com a realização da Mercopar, uma das principais feiras de inovação industrial da América Latina. Durante o evento, foi assinada a ordem de serviço para a primeira etapa das obras do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, distrito de Caxias do Sul.
O tempo ensolarado deve mudar em breve e o Rio Grande do Sul irá enfrentar novos temporais. A previsão inclui chuva forte, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem superar os 80 quilômetros por hora.
Aconteceu nesta semana a nona edição do Tecnopuc Experience, com debates sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo.
No cenário nacional, Lula sancionou o perdão de dívidas de microempreendedores individuais com o governo federal. A medida pode beneficiar cerca de quatro milhões de pessoas.
Na Europa, protestos tomaram as ruas de diferentes países contra o custo de vida e a crise habitacional, com cobranças por melhores condições de vida e serviços públicos.