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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 08:25

Confira as atrações culturais em Porto Alegre para o final de semana

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Confira as atrações culturais em Porto Alegre para o final de semana

YouTube/Reprodução/JC
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A agenda cultural do JC está cheia de opções em Porto Alegre para aproveitar os próximos dias. Confira a seleção de atividades culturais de 23 a 25 de outubro na capital gaúcha. Confira mais dicas e atrações culturais.

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