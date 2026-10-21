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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 20:57

Jornal do Comércio confere a 35ª Edição do Mercopar

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REPRODUÇÃO/JC
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A 35ª edição da Mercopar se consolida com um ambiente em que os grandes desafios da indústria são discutidos. A feira aborda tecnologia, automação, sensoriamento, robotização com inteligência artificial aplicada, entre outros temas.
 

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