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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 22:12

Lula cumpre agenda de campanha em Porto Alegre

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REPRODUÇÃO/JC
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O candidato à reeleição à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liderou ato de campanha no Centro de Porto Alegre no fim da tarde desta segunda-feira, 19 de outubro. Os apoiadores começaram a chegar ao Largo dos Açorianos, no Centro Histórico, por volta das 16h, e depois acompanharam Lula pela avenida Borges de Medeiros. Também participaram os ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro.

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