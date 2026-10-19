Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosMinuto Varejo

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 00:19

Nova loja de fábrica da Aduana tem cara, jeito e experiência de flagship

Nova loja de fábrica da Aduana tem cara, jeito e experiência de flagship

Como é a nova loja de fábrica da Aduana, com cara, jeito e experiência de flagship

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Minuto Varejo foi conhecer como é a loja de fábrica de moda masculina que tem pegada de flagship e clientela fiel e é pertinho de Porto Alegre. É a Aduana, que fez uma mega reforma e ampliação da filial em Cachoeirinha e se transformou em ponto que combina história (com as máquinas de costura e de passar) e de estilo e experiência, além de resolver a vida do cliente na hora, pois tem alfaiataria no local.

Notícias relacionadas