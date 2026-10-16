JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

JC Te Lembra | Resumo da semana, com Mauro Belo Schneider:
Os shoppings estão prevendo aumento de custos e disputa por comissões com fim da escala 6x1.
O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que dá fim à escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas. A medida entrará em vigor em 60 dias.
Nesta semana, o candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro esteve aqui em Porto Alegre. Ele visitou áreas atingidas pela enchente de 2024.
No próximo domingo ocorrerá o primeiro debate entre ele e Lula na Band, a partir das 20h.
O presidente Lula anunciou o perdão das dívidas para MEIs faltando poucos dias para o segundo turno das eleições e regulamentou o marco legal dos jogos eletrônicos.
O escritório de transição entre o governador eleito Luciano Zucco e o atual, Eduardo Leite, foi instalado na Capital. Zucco também se reuniu com ex-governadores do Estado no Instituto Caldeira.
O Prêmio Nobel de Economia foi concedido a estudiosos da estabilização macroeconômica. Robert Hall e Michael Woodford são dos Estados Unidos.
Em Rio Grande, começou a construção dos primeiros navios que marcam a retomada do Polo Naval.
Em jornaldocomercio.com tu ainda encontras informações sobre a Lei Orçamentária de 2027 enviada à Câmara pelo prefeito Sebastião Melo, a cirurgia do Papa e o caderno especial Dia do Médico.
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