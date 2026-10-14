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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 12:42

Ivoti e seu legado: a fusão de culturas alemã e japonesa

Ivoti e seu legado: a fusão de culturas alemã e japonesa

Ivoti e seu legado: a fusão de culturas alemã e japonesa

Ana Esteves/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
A convivência entre alemães e japoneses em Ivoti transformou não só a paisagem, mas também a economia local. Essas duas comunidades, que chegaram em diferentes épocas, construíram juntas um legado cultural e econômico, iniciativas que ainda repercutem no desenvolvimento regional. Confira no vídeo de Ana Esteves, especial para o Cidades.

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