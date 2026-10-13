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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:36

Colheita de canola começa com crescimento expressivo no RS

Colheita de canola começa com crescimento expressivo no RS

Colheita de canola começa com crescimento expressivo no RS

REPRODUÇÃO/JC
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A canola ganha espaço no Rio Grande do Sul, com mais de 90% da produção nacional concentrada no Estado. A 3Tentos, líder na indústria, espera dobrar seu volume negociado nesta safra.

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