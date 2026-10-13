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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 13:33

Futebol em Pelotas reúne tradição e história centenária

Futebol em Pelotas reúne tradição e história centenária

Futebol em Pelotas reúne tradição e história centenária

Samantha Beduhn/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, é um berço de tradição no futebol, com clubes centenários como o Esporte Clube Pelotas e o Grêmio Esportivo Brasil. O Estádio Boca do Lobo, inaugurado em 1908, é o mais antigo em atividade no Brasil. A cidade também abriga o Grêmio Atlético Farroupilha, fundado em 1926. Esses clubes são parte essencial da cultura local e têm histórias marcadas por conquistas e desafios. Confira no vídeo de Samantha Beduhn especial para o Jornal Cidades.

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