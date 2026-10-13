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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 13:30

Pianista Lúcia Antônia de Mello celebra Bagé com tango e bolero

Pianista Lúcia Antônia de Mello celebra Bagé com tango e bolero

Pianista Lúcia Antônia de Mello celebra Bagé com tango e bolero

Lívia Araújo/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
A pianista Lúcia Antônia Bezerra de Mello, um ícone da cultura bajeense, retorna ao palco do Instituto Municipal de Belas Artes (Imba), do qual foi diretora, na 28ª Feira do Livro de Bagé. A musicista, que começou sua relação com o piano já aos quatro anos de idade, apresentará um arranjo próprio da música 'Non, je ne regrette rien', de Édith Piaf, durante a apresentação do grupo Os Pianistas de Bagé, na quinta-feira (15) às 21, no Imba, em Bagé. Saiba mais no vídeo de Lívia Araújo para o Cidades.

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