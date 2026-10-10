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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 22:54

Mimô do Zé: Cafeteria une sonho e colaboração no Jardim Botânico em Porto Alegre

Mimô do Zé: Cafeteria une sonho e colaboração no Jardim Botânico em Porto Alegre

A história da cafeteria Mimô do Zé, que nasceu do sonho e da perseverança de um jovem

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O Minuto Varejo conta a história de como surgiu a cafeteria Mimô do Zé, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. O ponto une o sonho do ex-estudante da Escola de Educação Física, Dança e Fisioterapia da Ufrgs, José Laurito, e colaboração. A colunista Patrícia Comunello conferiu o lugar, que une o charme do verde da região e a simpatia e simplicidade do dono.

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