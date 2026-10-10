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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 18:14

Preços em Buenos Aires surpreendem turistas brasileiros e trabalhadores argentinos

Preços em Buenos Aires surpreendem turistas brasileiros e trabalhadores argentinos

Preços em Buenos Aires surpreendem turistas brasileiros e trabalhadores argentinos

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Buenos Aires continua sendo um dos destinos mais procurados por brasileiros, não somente para turismo, mas também para negócios e estudos. Quem estava acostumado a achar barganhas na Argentina, no entanto, hoje vê a maioria dos produtos mais caros que do lado de cá da fronteira.

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