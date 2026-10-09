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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 19:57

Sinduscon-RS leva demandas do setor da construção civil ao governador eleito

Sinduscon-RS leva demandas do setor da construção civil ao governador eleito

Sinduscon-RS leva demandas do setor da construção civil ao governador eleito

REPRODUÇÃO/JC
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Demandas já apresentadas durante o período eleitoral serão reforçadas ao governador eleito do RS, Luciano Zucco. As pautas do setor da construção civil incluem infraestrutura, crédito imobiliário e políticas habitacionais para o desenvolvimento do setor no Estado. Além disso, segurança jurídica e qualificação da mão de obra são destacadas como prioridades para impulsionar investimentos e produtividade.

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