Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 19:24

Zucco e Leite organizam transição de governo

Zucco e Leite organizam transição de governo

Zucco e Leite organizam transição de governo

REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Rio Grande do Sul deu início ao processo de transição no governo estadual. Eduardo Leite (PSD), atual titular do Palácio Piratini, e o governador eleito, Luciano Zucco (PL), farão reuniões temáticas semanais entre as equipes para discutir temas cruciais como segurança pública, finanças e infraestrutura.

Notícias relacionadas