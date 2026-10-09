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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 17:43

JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do RS em primeiro turno e iniciou nesta sexta-feira (9), junto ao governador Eduardo Leite, o processo de transição.

Para o Senado Federal, Ubiratan Sanderson do PL e Marcel Van Hatten do Partido Novo também foram eleitos pelo Estado.

Na eleição presidencial, Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula, levando o pleito ao segundo turno.

O mercado financeiro reagiu ao resultado com uma forte valorização da bolsa brasileira.

O RS voltou a registrar temporais nesta semana com rajadas de vento, chuvas intensas e granizo em diferentes regiões.

O Jornal do Comércio publicou nesta sexta-feira (9) o caderno especial Seguros e Previdências.

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