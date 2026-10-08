Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosMercado Digital

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 11:42

Não basta impressionar, IA tem de ser precisa, diz CEO da SAP

Não basta impressionar, IA tem de ser precisa, diz CEO da SAP

IA precisa ser precisa, diz CEO da SAP

Patrícia Knebel/JC
Compartilhe:
JC
JC
Christian Klein, destacou que a IA deve ser precisa para resolver desafios empresariais. Ele mencionou que o Joule, solução da SAP, reúne informações para compreender o contexto do negócio, incluindo dados SAP e não SAP. A empresa está ampliando o escopo da camada de agentes de IA, focando em casos de uso 'A-to-A'.

Notícias relacionadas