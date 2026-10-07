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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 20:06

Jornal do Comércio acompanha o 27º Congresso do IBGC

Jornal do Comércio acompanha o 27º Congresso do IBGC

Jornal do Comércio acompanha o 27º Congresso do IBGC

REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
O Jornal do Comércio acompanhou o 27º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), realizado nesta quarta-feira (7) em São Paulo. Neste ano, o evento debate o papel das lideranças em meio ao avanço da IA.

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