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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:51

Desafios nas lotações em Porto Alegre: tarifas e queda de usuários

Desafios nas lotações em Porto Alegre: tarifas e queda de usuários

Desafios nas lotações em Porto Alegre: tarifas e queda de usuários

REPRODUÇÃO/JC
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Com tarifas em alta e passageiros em queda, o sistema de lotações em Porto Alegre enfrenta desafios críticos, agravados pela pandemia e a ascensão dos aplicativos de transporte. Motoristas e usuários compartilham suas perspectivas e preocupações em um cenário de incertezas.

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