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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 10:38

Despedida de Messi da seleção é o assunto da quarta-feira na Argentina

Despedida de Messi da seleção é o assunto da quarta-feira na Argentina

Despedida de Messi da seleção é o assunto da quarta-feira na Argentina

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Lionel Messi se despediu da seleção argentina em um jogo emocionante no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida contra o Benim terminou com vitória de 3 a 0, com Messi marcando um gol de pênalti e dando duas assistências. Ao longo de 21 anos, Messi jogou 208 partidas pela Argentina, marcando 126 gols e conquistando títulos como a Copa do Mundo de 2022 e as Copas América de 2021 e 2024.

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